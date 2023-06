Gloria Camila, sin filtros, habla de su difícil momento: "Lucho cada día por estar bien"

Gloria Camila se ha abierto en canal y ha confesado que no está pasando por uno de sus mejores momentos: "Realmente no soy feliz".

Después de una difícil etapa después de su salida de 'Pesadilla en el paraíso', Gloria Camila necesitó un tiempo para recuperarse y centrarse en su salud mental. En el nuevo capítulo de su vida, la joven está convencida de querer disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, aunque le está resultando difícil enfrentarse a algunos obstáculos. A corazón abierto, la hija de José Ortega Cano se ha sincerado por completo con sus seguidores y ha asegurado que está pasando por un periodo de mucha ansiedad.

Gloria Camila Ortega ha contestado a algunas preguntas que le han hecho sus seguidores a través de las redes sociales. Entre ellas, muchos han querido saber cómo se encuentra y ha sido aquí cuando ella se ha abierto por completo. "Estoy. A veces muy bien, a veces muy mal, y otras que no sé ni en qué día estoy", insiste. Sobre estos días, la joven cuenta que está pasando por un periodo donde tiene "bastante ansiedad", algo que le está provocando "querer comer todo el tiempo" y "no dormir bien del todo". No se rinde y reconoce que está haciendo todo lo posible para salir del bache: "Lucho cada día por estar bien y apartar todo aquello que no me aporta nada (tanto cosas, como personas).

Es consciente de todos los defectos que tiene, aunque para ella son también sus virtudes, y estos pasan por entregarse al 100% a los suyos: "A veces soy imbécil y me estampo con una pared. Soy muy sensible, lo siento todo muchísimo. Un poco caprichosa, madura pero muy niña (no quiero crecer ni madurar), ni acepto que tengamos un final... eso me consume mucho". Gloria Camila está pasando por un momento en el que no cree en la felicidad, al menos en la permanente o eterna. "Siempre pienso que estar no es lo mismo que ser. Puedo estar feliz hoy, pero realmente no soy feliz. A mí me faltan cosas/personas/actitud para ser feliz. Aunque también digo que estando con personas que te hacen estar feliz ya son puntos ganados", reflexiona.

Gloria Camila y sus proyectos de futuro

Gloria Camila Ortega también tiene muy presente el futuro que quiere y por el que está poniendo todo su empeño en que se haga realidad. Después de unos meses de intenso estudio, la joven confirma que está poniendo toda su ilusión, ganas y tiempo en un proyecto que te momento no quiere hacer mención. "También empiezo derecho en septiembre y quiero hacer muchas más cosas. Gracias a esto, me entretengo para no pensar tanto", cuenta.