Poco a poco, Gloria Camila Ortega vuelve a su realidad después de haber comunicado que necesitaba un tiempo para ella y para ponerse en manos de profesionales. En medio de su recuperación, la hija de José Ortega Cano se lo está pasando en grande y no deja de acudir a los mejores planes. Este fin de semana, la joven ha viajado hasta Canarias con sus amigos de ‘Pesadilla en el paraíso’ para disfrutar de unos días de desconexión junto a un gran anfitrión, Omar Sánchez. En esta escapada, hemos podido ver la buena sintonía que hay entre ambos.

Omar Sánchez y Gloria Camila hicieron muy buenas migas dentro de ‘Pesadilla en el paraíso’. Por ello, no es de extrañar que una vez fuera del concurse continúen disfrutando de su amistad. Este fin de semana, el canario ha organizado unas excursiones especiales para sus amigos a bordo de un barco y les ha enseñado los encantos de la noche canaria. Unos planes muy especiales con los que han podido desconectar y dejar patente lo unidos que están gracias a su paso por el reality de Telecinco.

Gloria Camila Ortega es la que mejor se lo ha pasado y no ha dudado en presumir de algunos de los momentos a través de sus redes sociales. Así hemos podido ver la buena relación que tiene no solo con Omar Sánchez, al que considera su «hermano», también con Steysi. Además, ha dejado para la posteridad un bonito posado con su chico a bordo del barco en el que tantas aventuras han tenido. Sin lugar a dudas, todos han disfrutado de este particular «paraíso» y también nos ha confirmado que la relación entre el ex de Anabel Pantoja y Marina Ruíz está más que consolidada.

Un tiempo para sanar

Días después de salir de ‘Pesadilla en el paraíso’, Gloria Camila Ortega emitió un comunicado después de haber reflexionado mucho acerca de la situación por la que estaba pasando ella y su familia. Explicó cómo se sentía y tomaba la firme decisión de alejarse un tiempo. «Vengo a hablaros de mí y de cómo me siento. Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando. Mi paso por el concurso ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo. Mi vida necesita cambios», llegó a escribir.