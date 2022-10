Gloria Camila ha estado semanas aislada en el reality ‘Pesadilla en el paraíso’, por lo que no ha sido consciente de lo que ha vivido su padre, Ortega Cano, por culpa del revuelo mediático que ha causado su crisis matrimonial con Ana María Aldón. Ahora ya fuera, no ha dudado en mostrarle apoyo a su padre, que no atraviesa el mejor momento personal ni tampoco de salud. De hecho, hace apenas unos días, padre e hija se han dejado ver saliendo de Urgencias de un hospital. Y es que ella está desbordada.

La joven está desbordada y ha necesito ayuda profesional

Esta situación es muy difícil para ella y ha desbordado a Gloria Camila. A la joven le está superando la etapa tan complicada que atraviesa su padre y le ha llevado a tomar una firme decisión. Tal es su preocupación que la joven no acudió a la última gala del reality justificando una serie de motivos personales. Esto ha llevado a pensar que no sabe cómo gestionar estos momentos y que ha tenido que acudir a ayuda profesional para gestionarlo.

Beatriz Cortázar ha hablado con los familiares de la joven, que no han dudado en desvelar qué le pasa a Gloria Camila: «Aunque se le ve entrar y salir, la preocupación ahora mismo está en Gloria Camila, ella lleva en tratamiento tiempo, ahora tiene una crisis más fuerte tras su salida del último reality y encontrarse con muchas situaciones que no ha podido controlar bien».

Se ha decantado por desaparecer de los medios de comunicación

La periodista declara que, según la familia, todas estas noticias en su regreso a la realidad después del ‘reality’ «han provocado en Gloria Camila unos estados de ansiedad». Además, la periodista añade: «Lo que me dicen es que una de las decisiones que ha tomado es salirse absolutamente de todos los medios, quiere estar al margen de todo por su salud mental y tranquilidad, quiere hacer un giro radical. Es lo que le han recomendado y ella está decidida a hacerlo».