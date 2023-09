Gloria Camila Ortega no ha faltado a los Premios Escaparate celebrados en Sevilla que han congregado a un destacado número de rostros conocidos, entre ellos, Carmen Lomana, Ainhoa Arteta y Esther Doña. La hija de José Ortega Cano ha atendido amablemente a la prensa que se interesaba por cómo se encuentra su padre tras la noticia de que su exmujer, Ana María Aldón, acaba de comprometerse con su novio Eladio. Dale al play para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

La hija del torero, que ha ofrecido una sincera entrevista en el último número de la revista SEMANA, ha explicado que su progenitor se encuentra bien. "Mi padre está igual que antes. Está muy bien", ha confesado sin darle más vueltas al asunto. "No he pensado mucho en esto. Que sean felices y ya está. Si así lo han decidido, genial. Solo deseo felicidad a todo el mundo", indicaba. Hace tan solo una semana que el novio de Ana María Aldón entró en directo en el programa 'Fiesta' para pedir matrimonio a la diseñadora. A pesar de la brevedad de su romance, llevan cuatro meses juntos, la andaluza no dudó en confirmar que desea volver a casarse. "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero".