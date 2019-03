Giro inesperado en la investigación de la muerte de Natacha Jaitt

El pasado 22 de febrero nos sorprendíamos con la muerte inesperada de Natacha Jaitt, la que fuera concursante de la sexta edición de ‘Gran Hermano‘. Ella ya avisó que en el caso de que encontraran su cuerpo sin vida, no sería una muerte natural, porque había recibido varias amenazas. “Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui. Guarden tuit“, escribió por aquel entonces.

Leer más: Muere Natacha Jaitt, concursante de ‘GH 6’, a los 42 años

Natacha Jaitt falleció el pasado 22 de febrero

Después, la autopsia de Natacha desveló que su muerte fue a causa de una insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundario por fallo multiorgánico, según explican los médicos forenses de la morgue judicial de San Fernando (Argentina). La investigación seguía su cuerpo y cinco días después de la muerte, el 27 de febrero, hubo la primera detención por su extraña muerte.

El primer detenido fue el productor que estaba con ella ese momento

Fue detenido Raúl Velaztiqui, productor que fue junto con Natacha Jaitt al salón de eventos de Argentina en el que falleció. La detención se produjo pocas horas después de que el productor diese su versión de los hechos a través de una llamada al programa argentino A24. El motivo han sido múltiples contradicciones en su testimonio.

Ahora, otro hombre está en el punto de mira por un audio

Ahora está en el punto de mira el dueño del club donde encontraron el cuerpo sin vida de Natacha Jaitt. Al parecer, durante sus declaraciones a los cuerpos de polícia aseguró que no había mantenido contacto con la fallecida hasta aquella noche. Pero ahora ha salido a la luz un un audio enviado por Natacha a su pareja del día anterior a su muerte y que dice lo contrario.

La familia quiere que se sepa toda la verdad

En el programa ‘Nosotros a la mañana’ sacaron a la luz el audio en el que Natacha decía: “El dueño del salón al que voy mañana me tuvo una hora hablando por teléfono, no puedo más”. Una contradicción que ha supuesto un giro inesperado en la investigación y ha hecho que la familia siga luchando para saber la verdad de lo que ocurrió con Natacha Jaitt, de 42 años.

Natacha Jaitt anticipó su muerte