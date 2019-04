3 Se desmonta la versión del empresario

No obstante, la misma periodista en ‘Sálvame’ ha explicado que esa versión en un plató de televisión contaría con el respaldo del público, pero que un juez sabe ver más allá. Y así ha hecho, porque “de la cuenta de la tarjeta no se ha demostrado nada y que el piso del que habla nunca estuvo pagado del todo y por no pagar la hipoteca se embargó”. Una información que demostraría los apuros por los que ha pasado la familia y que habrían decantado la balanza judicial a favor de la exmujer y el hijo de Gil Silgado.