11 Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, relax a bordo de un barco

Las imágenes que se han podido tomar de la de Jaca disfrutando de sus vacaciones en Grecia a bordo de un lujoso Yate no dejan lugar a dudas. Georgina no está embarazada. La modelo luce una figura esbelta y musculada, resultado del muchísimo deporte diario que hace. Pero no hay barriguita.