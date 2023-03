Georgina Rodríguez recuerda la muerte de su hijo: “He podido compartir esta tragedia con mi gente”

Netflix ha iniciado la cuenta atrás para el estreno de uno de sus platos fuertes. 'Soy Georgina', el reality protagonizado por Georgina Rodríguez, vuelve a la plataforma con su segunda temporada el 24 de marzo. Para sorpresa de todos, la influencer ha acudido a 'El Hormiguero' donde no se ha dejado nada. El 2022 ha sido un año muy agridulce para ella y Cristiano Ronaldo, su pareja. Ambos dieron la bienvenida a dos pequeños de los que, lamentablemente, uno falleció. Lo recuerda con mucho dolor pero reconociendo la fortuna que ha tenido de estar acompañada. "He podido compartir esta tragedia con mi gente. No hay explicación", recordaba. Es complicado expresarse pues siente que, aunque le haya traído amor, también oscuridad.

Tenía que transmitir cómo se sentía en el reality, al final graba su día a día y no iba a ocultarlo. Tomo por tanto una determinación para que todo fuera correcto: elegir a la directora que fuera capaz de esto. En la grabación de la primera temporada conectó mucho con una persona del equipo y le pidió después que se encargara ella de su nueva historia. No va a olvidarse de su pequeño por mucho que pase el tiempo. Para llevarlo aún más con ella ha mostrado su nuevo tatuaje, un ángel, en honor a él. Así siempre que mire ese pequeño dibujo en su brazo, podrá recordarle con todo su cariño. A toda esta lucha emocional han sumado la mudanza de toda la familia a Arabia Saudí para que CR7 pudiera brillar de nuevo en el fútbol. Allí ha iniciado una rutina nueva donde "madrugo, me encargo de mis empleados, hago shootings, el reality...". Faltan las horas porque sus cinco hijos son su absoluta prioridad. A ellos les dedica todos y cada uno de sus minutos.

Está muy atenta de que tengan los pies en la tierra: "La gente no está obligada a que te traten bien porque seas hijo de". El tema de la comida es uno de los que más quebraderos de cabeza le dan. "Les digo que la comida no se deja, sino para merendar. A veces ven videos de niños que no tienen nada y les digo que eso es lo que les puede pasar. Me veo y me identifico con ellos, pero es que tienen que comer", relataba. Intenta también que en el colegio encuentren su lugar seguro y que muestren la misma personalidad que tienen con ella. "En el cole hay veces que les pegan, no les defienden y se hunden. Llegó uno de ellos llorando y le dije que, con lo que 'canea' en casa si no se sabía defender", recordaba.

Nueva temporada de 'Soy Georgina', ¿con boda a la vista?

Georgina y Cristiano Ronaldo conforman una de las parejas más sólidas del panorama internacional. Ambos comenzaron una idílica relación en 2016 y han fundado juntos una familia numerosa superando numerosos obstáculos personales y profesionales. Son muchos los años viviendo juntos, ahora en Dubai por el nuevo equipo del futbolista, no han sentido tener que formalizar más la relación por mucho que se lo indiquen. Sin embargo en este 2023 ya se ha apuntado a que estarían cerca de dar el paso. Hace un mes era la influencer la que sembraba dudas refiriéndose a su pareja como "mi marido" y ahora es su mismo reality el que lo hace.

Netflix, plataforma que ofrece 'Soy Georgina' y su nueva temporada, se ha sumado con un último avance. Desbordan amor con unas imágenes de la pareja asistiendo a un concierto íntimo dónde este le canta, al ritmo del artista, "Quiero que te cases conmigo para estar siempre junto a tu lado". Fue el futbolista quien le dio una sorpresa que ha dejado a todo el mundo "fuera de juego". Para él solo hay palabras de amor, compromiso y admiración. Tras la pérdida de su pequeño bebé, necesitaba un punto de apoyo y ahí estuvo él: "Es mi mejor amigo y lo admiro porque después de lo sucedido con Ángel...el valor que él tuvo sirvió para darme fuerzas". Quería "vivir la vida motivada y feliz" y con su apoyo da pasos hacia eso.