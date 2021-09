Gema López ejerció una desconocida profesión en el pasado que ha dejado boquiabiertos a muchos de sus seguidores. Te contamos de qué se trata.

Gema López es una mujer muy versátil y, sobre todo, capaz de hacer frente a cualquier reto que tenga por delante. Lo demuestra cada tarde en ‘Sálvame’, no obstante, ninguno de sus seguidores pensaba que sería capaz de desempeñar el trabajo que María Patiño ha confirmado que ejerció en el pasado. Dejando sin palabras a sus compañeros, la periodista ha confirmado que tal y como decía su compañera de programa, hace años fue profesora de aerobic. La comunicadora, al parecer, baila de maravilla, tanto es así que hubo un tiempo en el que enseñaba al resto. Ahora también se ha convertido en influencer y es que Gema López vale según los espectadores para cualquier cosa debido al talento que posee.

Cabe señalar que fue hace muy poco cuando se convirtió en diseñadora, eso sí, de manera puntual. Con una marca con la que colabora Gema diseñó su propia camiseta, la cual, por cierto, tuvo una gran acogida entre sus seguidores de redes sociales. Está en sus cabales, da opiniones que muchos comparten y, además, está feliz de su andadura en televisión, al igual que de ser siempre fiel a sus principios en su rol de colaboradora. Este mismo miércoles insistía en ello en ‘Sálvame’, unas declaraciones que han tenido gran repercusión. «Cuando empecé a trabajar en este programa me propuse una cosa: ser seguir siendo yo misma. Intento ser súper leal a mis principios, a mis ideas a mis creencias. Con muchas equivocaciones…. No soy la más lista, ni la más inteligente, ni la que mejor lo hace. Pero sí soy fiel a mí misma. Por eso en ‘Sálvame’ me adapté poco a poco. Primero venía un día, luego dos, luego tres… Era adaptarme a un medio y a una forma de hacer televisión muy diferente. Y un programa que llevaba un tiempo», dijo la tertuliana.

La comunicadora no tiene pelos en la lengua y, aunque es cierto que en muchas ocasiones parece comedida, siempre procura decir lo que piensa. «No me gusta el pensamiento único», dijo en el último programa de ‘Sálvame’, instante en el que todos pensaron en la docuserie de Rocío Carrasco. En este debate también algunos compañeros añadieron rasgos desconocidos de su personalidad como que tenía mucha guasa cuando tenía confianza, una faceta que procura no mostrar en televisión. Gema López prefiere tomar distancia y mostrar lo justo en televisión, un comportamiento con el que se siente a gusto.

Fue hace tan solo unos días cuando Gema López fue portada de SEMANA. La periodista protagonizó nuestro número con unas fotografías en las que aparecía en traje de baño en Mallorca, imágenes que demostraron que está estupenda con casi 50 años. Tanto por dentro como por fuera.