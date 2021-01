Gema López y Lydia Lozano han sido rescatadas por un Hummer para que pudieran acudir a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ tras la helada en Madrid.

La nieve no ha pillado a nadie por sorpresa, pues los meteorólogos ya venían anunciando desde hacía ya días que Filomena haría historia. Eso no quita que las carreteras hayan estado repletas de hielo todo el fin de semana, de hecho, han sido muchos los vehículos que se han quedado atrapados por el temporal. Prueba de que todo esto ha afectado también a la televisión que incluso ‘Sábado Deluxe’ tuviera que cancelar su emisión este sábado y es que muchos de sus colaboradores y parte del equipo que había detrás de las cámaras no había podido llegar a los estudios, aunque este solo es un ejemplo de los formatos que han visto alterados sus planes. Este lunes para que todo saliera a pedir de boca, los tertulianos de ‘Sálvame’ se han buscado los medios necesarios para conseguir estar en plató a tiempo. Así lo demuestran las imágenes exclusivas que te ofrecemos en la revista SEMANA, ya que en ellas podemos ver el ‘modus operandi’ elegido por Gema López y Lydia Lozano para estar en directo ante la audiencia.

En ellas, se puede ver a Gema López y Lydia Lozano, quienes se han subido a un Hummer, un vehículo de altura con el que era mucho más fácil llegar hasta los estudios de Mediaset. En un coche que tenía escrita en la parte trasera su función «grúas, rescate, llegamos donde otros no llegan», las dos colaboradoras han podido cumplir y remar junto al resto de sus compañeros para que ‘Sálvame’ saliera adelante tras unos días de temperaturas bajo cero. Muy abrigadas y amables con el fotógrafo, ambas han posado y han sonreído debajo de sus mascarillas, demostrando que, pese a todo, se toman este contratiempo con humor. Al igual que muchos de sus compañeros de la cadena, ambas vieron peligrar su vuelta a casa el pasado viernes, uno de ellos Kiko Matamoros, quien, aunque en un principio no sabía si tendría que pasar la noche en un hotel, pudo llegar a la vivienda que comparte con Marta López.

Gema López y Lydia Lozano, rescatadas

Con un chófer y unas enormes ruedas que facilitaban el paso por la nieve, Lydia Lozano y Gema López han podido sortear este problema, buscándose las mañas para llegar a plató. Este mismo fin de semana otros colaboradores de la cadena como Terelu Campos tuvieron que entrar en ‘Viva la vida’ por videollamada, un vídeo mediante el que los espectadores pudieron ver algunos de los rincones más íntimos de su residencia. En concreto, su dormitorio, una habitación de amplias dimensiones con la que descubrimos su decoración del piso en el que está alquilada en Aravaca. Días después de que esta nevada histórica llegara a algunos puntos de nuestro país, vamos volviendo poco a la normalidad que tanto ansiamos.