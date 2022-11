Este miércoles 9 de noviembre, coincidiendo con el día festivo en Madrid, se ha producido un inesperado encuentro en directo que ha sorprendido a todos. Gema Aldón y Rocío Carrasco han coincidido en el plató de ‘Sálvame‘, donde ambas se han mostrado muy cómplices y han hablado de sus problemas y disputas con José Ortega Cano. La joven se ha sentado en el programa y ha hablado de la separación de su madre, Ana María Aldón, con el diestro, asegurando que se muestra muy feliz tras la decisión que ha tomado su madre. Muy cerca de ella, a escasos metros, Rocío Carrasco seguía muy atenta la entrevista de la joven y posteriormente se han reencontrado en el plató.

Adela González se ha encargado de presentarlas y ambas se han fundido en un abrazo y se han dado dos besos. Esta es la primera que ambas se han visto en persona, pues nunca habían coincidido con anterioridad. Aprovechando la presencia de ambas, la presentadora ha querido saber si Gema Aldón se creía los manuscritos que ha presentado Rocío Carrasco en su serie documental en los que aseguraba que el diestro le ha dado mala vida a su madre, Rocío Jurado. La joven ha querido mostrar su apoyo a la empresaria en directo, asegurando que efectivamente, sí se la cree.

Gema Aldón asegura que se cree lo que Rocío Carrasco cuenta

«Yo me la creo a ella totalmente porque yo he vivido allí y yo sé lo que pasa, lo que ha pasado y sé los problemas que pueden tener una persona así», ha confesado Gema Aldón, mostrando así su apoyo a Rocío Carrasco. Por su parte, la hija de la Jurado ha querido intentar no poner en un compromiso a la joven. «De todas formas, también te digo, tampoco la pongamos en ese compromiso porque realmente ella ha conocido a una persona totalmente diferente a la que era. Ella ha conocido, gracias a Dios, a una persona diferente a la que era», ha dicho.

Unas palabras que ha querido confirmar Gema Aldón. «Totalmente. Precisamente esa frase que ha dicho ella, la he dicho yo varias veces a compañeros que me han llamado. Gracias a Dios me ha tocado conocer a otro José Ortega Cano diferente a ese (dice refiriéndose al que define Carrasco en sus manuscritos). «Yo quiero decir que lo cuenta Rocío y lo que ella dice a mí me cuadra perfectamente porque yo, en la familia de mi madre, ha habido personas también con problemas y sé el comportamiento que pueden tener con esos problemas. Yo no he vivido ese comportamiento en casa de mi madre«, ha continuado diciendo.

«Ese problema ya no está pero hay otros problemas, no de ese tipo, pero que siguen siendo problemas. Ciertos problemas de su pasado de los que no quiero ahondar en ellos, ya que si él no lo ha hecho, no lo voy a hacer yo. A ver yo no he ahondado en el problema. Una cosa es que se comente cierta cosa y otra cosa es lo otro», ha explicado Gema Aldón. Eso sí, ha querido dejar claro que ella «nunca he visto un comportamiento violento hacia mi madre», sentencia.