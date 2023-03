Fran, el hijo de Lara Dibildos, habla de su abuela, Laura Valenzuela: "Me despedí de ella hace un mes"

Fue uno de los grandes ausentes en el entierro de su abuela, Laura Valenzuela. Fran Murcia Dibildos (24) ya estaba en Estados Unidos, al igual que su hermano, Álvaro (16), cuando la actriz y presentadora falleció, el 17 de marzo. SEMANA ha podido hablar con él en exclusiva y, triste pero sereno, nos confirma que el mes pasado pudo despedirse de su querida “nona”.

Fran, lo sentimos mucho, ¿cómo te encuentras?

Triste, pero relajado, me pude despedir de mi abuela antes de irme a EEUU, y ya sé que está descansando, por fin. No solo ella, sino mi madre también, que lo ha pasado muy mal viéndola en el hospital.

¿Qué haces viviendo ahora en EEUU?

Ser un superviviente por el mundo, como siempre, la verdad. Trabajar lo más que pueda, para hacerme un nombre y, ahora más que nunca, para que mi abuela esté orgullosa de su nieto mayor. Me fui a acompañar a mi hermano Alvarito a Connecticut, y ya me quedé.

¿Y el baloncesto? , porque tú te dedicabas a ello, como tu padre ¿no?

Así es, pero lo dejé hace un año. Tuve un momento en mi vida muy ajetreado y me hizo reflexionar que el baloncesto no era mi sueño. Mi sueño siempre ha sido la música, y estoy estudiando para productor musical, ahora lo estoy haciendo online, pero cuando vuelva a España, lo retomaré en la academia en la que estoy.

Me dices que te despediste de tu abuela antes de irte con tu hermano a Estados Unidos, ¿cómo fue esa despedida?

Fue el 3 de febrero acompañado de mi hermano y fuimos a despedirnos al hospital. Me fui muy triste, porque sentí que era la última vez que la veía. Pero ella tiene tanta luz que vuelve un momento triste para que llegue uno bonito. Y sé que seguirá conmigo el resto de mi vida. La voy a llevar siempre en mi corazón.

¿Qué relación tenías con ella? Se os veía muy unidos.

Es la abuela con la que más relación he tenido, me he criado con ella básicamente. Siempre que viajábamos íbamos todos juntos y me tenía más mimado que a nadie. Cuando mi madre se iba de viaje por trabajo, ella se quedaba con nosotros.

Siempre se te veía muy cercano a ella, ¿crees que eras su ojito derecho?

Bueno, es que tengo 24 años ya, y he pasado mucho tiempo con mi abuela, pero a mi hermano Álvaro también lo quería con locura, y los tres

nos lo pasábamos muy bien en casa de mi abuela. Para mí, mi abuela era una superheroína. Anda que no hemos pasado tardes viendo sus películas

y los programas que ella presentaba. Piensa que verla presentando Eurovisión y hablando cuatro idiomasera como ver una película de superhéroes para mí.

¿Hablaste con ella estos días?

Si, llamaba a mi madre por videollamada para verla, pero a ella no le gustaban las videollamadas. Bueno las llamadas en general nunca le gustaron, no quería hablar por teléfono.

Fran, ¿cómo te llevas con Anna Barrachina, la hija de Álvaro Muñoz Escassi?

Genial. Cuando éramos pequeños nos peleábamos todo el rato, pero sin saber quién era. Me alegro mucho de que entrase en nuestras vidas.

¿Qué relación tiene tu madre con Álvaro Escassi?

Yo siempre me mantengo al margen de todo eso, pero los veo genial, como siempre. Todos tenemos muy buena relación con esa familia.

¿Quieres darme un titular que defina a tu abuela?

La mujer que dio luz a España, porque aparte de que ella la tenía, fue quien trajo literalmente luz a España con la tele.

Para acabar, ¿qué te dijo tu abuela al despediros?

Eso me lo guardo para mí, perdóname; es algo íntimo.