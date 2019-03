Jennifer Lopez no puede estar más feliz. Durante unas vacaciones en una playa paradisíaca de las Bahamas el pasado fin de semana, su pareja, Alex Rodriguez, sorprendía a la cantante con una pedida de mano frente a un espectacular atardecer. JLo no podía estar más ilusionada y no dudó en compartir el pasado sábado con sus más de 88 millones de seguidores la noticia.

Pues bien, unos días después, la cantante ha querido mostrar cómo fue el momento de la pedida, y no nos puede gustar más. Jennifer Lopez ha compartido cuatro instantáneas, en la que podemos ver a Alex Rodriguez de rodilla mientras entrega el anillo a la cantante, mientras esta se lleva las manos a la boca de la emoción. “3.9.19✨♥️”, escribía la fecha junto a las imágenes.

Con un vestido de lo más veraniego y unas sandalias planas, Jennifer Lopez no se creía este momento. El exjugador de béisbol le pidió matrimonio a la actriz y cantante con un espectacular diamante talla esmeralda, de aproximadamente 10 quilates, valorado en 1 millón de dólares (890.000 euros).