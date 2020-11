Nos colamos en la espectacular casa de Paula Echevarría, que está amueblada y decorada con todo tipo de detalles. ¡No te pierdas las fotos de su hogar!

Paula Echevarría está viviendo la etapa más dulce de su vida después de anunciar que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con Miguel Torres. La actriz anunció que están esperando un varón al que han decidido ponerle el nombre de su padre, Miguel. El pequeño será el perfecto compañero de juegos de Daniella, fruto de su anterior relación con David Bustamante.

La pareja está viviendo su embarazo y esperando la llegada del bebé en su nueva casa, que aunque ya lleva instalada en ella desde hace un tiempo, ahora hemos podido colarnos dentro de la vivienda. Hay que recordar que esta propiedad la mandó a construir cuando se confirmó su divorcio de David Bustamante. Una espectacular casa modular de la que no puede estar más contenta y orgullosa y que está completamente amueblada y decorada con mucho mismo y esmero.

Nos colamos en el nidito de amor de Paula Echevarría

La actriz e influencer cuenta con más de 3,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y aunque habitualmente suele ser muy cauta con mostrar algunos de su vida privada, no ha podido dejar de compartir con sus seguidores algunos de sus rincones favoritos de su nueva vivienda. Además, hemos tenido acceso a otras fotografías que muestran algunas de las estancias de su espectacular casa, que como hemos dicho anteriormente está decorada con todo tipo de detalles. Paula Echevarría ha confiado en Kenay Home para amueblar y decorar la vivienda donde verá crecer a su próximo hijo y seguirá cumpliendo sus sueños al lado del amor de su vida, Miguel Torres.

Tal y como muestran las fotografías de esta noticia, la propiedad de Paula Echevarría es muy espaciosa y luminosa. Pero, ¿cuáles son los secretos de la casa para que esté tan bonita? Desde la propia tienda nos cuentan que una gama de colores pastel, texturas y geometría de líneas minimal, junto a una selección de mobiliario de lo más chic. Un hogar a la altura de quienes viven en ella. Paula no puede estar más feliz en su nueva casa.

Paula ha convertido su hogar en una casa de ensueño

La casa no puede estar decorada con más cuidado. Esto ha permitido que las estancias sean de lo más acogedoras. Tanto es así que aprovechando la difícil situación por la que pasa nuestro país con las restricciones, a Paula no le de pereza quedarse en casa. No solo disfrutando de su pareja, Miguel Torres, también de un planazo como es ver una peli en el salón, tal y como ha mostrado la actriz en sus redes sociales. Ahora os mostramos todas las imágenes de su hogar ¡por dentro! No te las pierdas.