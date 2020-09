El actor Pablo Rivero, conocido por su papel de Toni Alcántara en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, ha mostrado públicamente una parte de su vida que hasta ahora solo conocía su entorno más próximo. «Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática», comienza diciendo en su post. «Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado», escribía.