Pilar Rubio ha preparado una fiesta de cumpleaños a su hijo Alejandro, que ha cumplido tres añitos. Lo han celebrado sin la compañía de su marido, Sergio Ramos, que tuvo que viajar en Granada para jugar un partido de la Selección Española contra el Grecia. «🎂😍Feliz cumpleaños, mi niño, mi drama king, mi gusiluz, mi gizmo y mi gremlin. No paras de sorprendernos y solo tienes tres años 🤣 Energía en estado puro. Te amamos Alex ❤️Espero que toda tu vida disfrutes como lo haces de cada momento. Nos gustaría haberlo celebrado con papá pero no ha podido ser esta vez. @sergioramos«, ha escrito. El futbolista no ha dudado en contestar: «Os amo con todo mi corazón. Rn’R..!!❤️❤️😍❤️».