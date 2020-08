La actriz está viviendo un sueño hecho realidad junto al futbolista Achraf Hakimi, con el que se convirtió en madre a mediados de febrero. Pese a la felicidad que la inunda, la intérprete del ‘Príncipe’ también ha atravesado por momentos duros propios de la maternidad, como así ha confesado ella misma: “Es la semana mundial de la lactancia materna y me siento muy orgullosa de llevar 6 meses lactando exclusivamente a mi bebé. Ha sido un proceso muy duro al principio. A partir del tercer día de lactancia me salieron grietas y no había ni una sola toma en la que no pensara en abandonar y rendirme a la leche artificial. Pero el saber que era la opción más sana para mi bebé, para mí y para el medio ambiente me hizo aguantar hasta hoy. En mi caso el dolor era generado por el frenillo del niño. Se lo cortamos a los 11 días de vida y ya la lactancia fue coser y cantar”, asegura.