Tras trece días batallando contra el coronavirus, Diego Arrabal comunicaba a través de sus redes sociales que había tenido que ser ingresado en el hospital y y hacía hincapié en que seguiría luchando hasta que no le quedaran fuerzas. Unas horas más tardes, después de escuchar el cariñoso mensaje que le mandó Emma García en ‘Viva la vida’, el colaborador aseguraba que se sentí muy querido por todos sus compañeros. «¿Alguien lo duda? Hoy me he levantado comiéndome el hospital. Necesito sacar este veneno que llevo dentro. No seas cobarde virus, mírame de frente. Te costará mucho doblarme. Déjame en paz”, escribía.