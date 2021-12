La actriz ha decidido que, con el cambio de década, se merece también un cambio de look y lo hace arriesgando: “Nunca me había atrevido a tocarme el pelo, o más bien, nunca nadie se había atrevido”, dice María Castro, que desde hace doce años había confiado en el pelo largo y nada de desfilados para optar por el cómodo moño cuando quiere estar tranquila. Ahora se ha atrevido a cambiar esta máxima y parece que el resultado no solo le gusta a ella, también a sus fans.