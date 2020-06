3 María Patiño

María Patiño siempre comparte sus estilismos para acudir a los platós de televisión en su Instagran. La presentadora y colaboradora de televisión siempre consigue comentarios positivos, pero lo cierto es que su último look ha provocado muchísimas críticas, al llevar un vestido inexplicable. «Hija, ¿de qué vas disfrazada?», «Hoy no me ha gustado el traje la verdad», «Vestida pocas veces aciertas», «Pareces un espantapájaros», le comentaban algunos seguidores.