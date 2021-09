Laura Matamoros está pasando por una de las etapas más dulces de su vida mientras que espera la llegada de su segundo hijo. La hija de Kiko Matamoros no duda en compartir con sus seguidores los avances en su estado de gestación y ha reconocido que quiere ponerse como tope tan solo «engordar 12 kilos porque es lo recomendado» y no los 30 que cogió en su primer embarazo. «Tengo cara de mamá. Me iba a poner en plan detox, pero han traído empanadillas a la oficina, no tengo ningún remordimiento», asegura.