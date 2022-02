Este lunes 14 de febrero el amor está en el aire, sino que se lo digan a Diego Matamoros, que ha elegido esta fecha para anunciar a bombo y platillo que está de nuevo enamorado y que la afortunada es la influencer de moda, Marta Riumbau. Lo hace con un precioso vídeo en el que muestra cómo la pareja se lo ha pasado en una romántica cita acompañados de lobos. A quien no le ha quedado mucho tiempo para festejar su amor ha sido a Beatriz Trapote y es que la expresentadora reconvertida en empresaria de éxito ha querido demostrar que a ella no se le caen los anillos por limpiar la cocina, aunque no sabemos si Víctor Janeiro también se remanga como ella para sudar la gota gorda para sacar brillo a una de las estancias más importantes de cualquier casa. De paso, nos ha dado la oportunidad de ver cómo es su cocina y cotillear un poco qué esconde e imaginarnos cómo son sus días en este espacio.

Además, con el amor pululando en las redes sociales, también hemos encontrado otras formas de amor no románticas. Así lo ha hecho una presentadora al mostrar a su madre; una influencer al salir a pasear con sus hijos por París; o una actriz que recuerda con dolor la ausencia del hombre de su vida: su hijo. Vea y esta y otras fotos del día que resume qué han hecho nuestros famosos favoritos en estas últimas 24 horas.