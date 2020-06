Dicen que la distancia hace el olvido. Unas palabras que para nada definen lo que le ha ocurrido a Rocío Flores con su novio, Manuel Bedmar. A pesar de haber estado más de tres meses a miles de kilómetros, la hija de Antonio David Flores ha llegado a España más enamorada que nunca de su actual pareja. Tras varios meses separados, aunque se vieron hace unas semanas en una de las galas de ‘Supervivientes’, Rocío y su novio han pasado sus primeras horas juntos. La concursante ha querido compartir ese feliz momento con todos sus seguidores y con varias fotografías, una de ellas muy subida de tono.

Así han sido las primeras horas de Rocío Flores con su novio

«Te amo hoy y siempre vida mía @manuelbedmar14 ❤️». Son las palabras que acompañaban a la batería de fotografías que ha compartido Rocío Flores junto a su novio, a quien en más de una ocasión le ha dedico bonitas palabras a lo largo de su paso por el concurso. De hecho, hace tan solo unas semanas ambos se vieron en la semifinal: «¡La Virgem del Poder de Cristo! ¡Esto no puede ser!», exclamaba Rocío Flores. «Te quiero con locura. Te he echado de menos un montón. Me muero por darte un beso y un abrazo, nene», añadía.

Este miércoles, los concursantes de ‘Supervivientes’ abandonaron el resort ‘La Cigueña’ de Madrid donde estaban pasando la cuarentena. Rocío Flores compartió una imagen de los últimos momentos junto a sus compañeros, aprovechando además para despedirse de una de las experiencias que más le ha marcado en la vida: «Ahora sí que sí , aventura terminada , gracias @supervivientestv por esta pedazo de aventura donde me llevo a mucha gente en el corazón . 🖤 Toca afrontar la nueva realidad 💪🏻», escribió. Una realidad que Rocío Flores aseguró que le daba mucho miedo enfrentarse. De hecho, cuando quedó tercera finalista del concurso ya desveló ese miedo: «Me da mucho miedo enfrentarme a la realidad. He intentado ser yo siempre. Somos personas que estamos demasiado expuestas, somos una familia muy complicada, muy polémica. Pero he sido yo en todo momento en el concurso. Si algo me ha enseñado ‘Supervivientes’ es que debería creer en mí un poquito más», admitía la nieta de Rocío Jurado.

El plan de Rocío Flores tras terminar su cuarentena

Tras dejar el mencionado camping, Rocío Flores pasó un tiempo junto a su padre, Antonio David (que ha sido el encargado de defenderla durante las galas). Durante la tarde del miércoles salió a dar un paseo por las calles de Madrid con su padre, que está viviendo estos meses en Madrid para poder acudir al plató de ‘Sálvame’, donde trabaja. Rocío Flores acudió a la peluquería para la puesta a punto antes de marcharse a casa al reencuentro con su novio. Durante el miércoles, también pudo reencontrarse con su tía, Gloria Camila, con quien también guarda una excelente relación. Los tres, junto a Agustín Etienne, pasaron una noche de lo más divertida de la que han dejado constancia a través de las redes sociales.

Tras el miércoles junto a su padre, la joven ha viajado a Málaga esta mañana del jueves donde la estaba esperando la mujer de colaborador de televisión, Olga Moreno. Al llegar a la estación de Málaga María Zambrano, se ha encontrado con el cariño de muchos de sus seguidores y con una Olga, muy emocionada, que no ha podido evitar las lágrimas al verla. Y es que ambas siempre han presumido de tener una excelente relación. En un primer momento no se han podido abrazar debido a la cantidad de personas que esperaban la llegada de Rocío Flores.

Su novio le estaba esperando en el interior de su casa

A su llegada había una gran cantidad de medios de comunicación los que se encontraban esperando a Rocío Flores. Tras su encuentro, Olga ha ayudado a ha ayudado a Rocío a meter la maleta en el maletero del coche. Una vez sentadas en el interior, se han fundido en un abrazo impresionante. Y es que han pasado cuatro meses desde la última vez que se vieron. Una vez que ambas han llegado a la casa que comparten, Rocío Flores esperaba ansiosa poder entrar a la casa donde todos sus seres queridos le estaban esperando, excepto su padre, que tal y como hemos dicho anteriormente se encuentra en Madrid por motivos laborales. Poco tiempo después de entrar a su domicilio, ha compartido la batería de fotos junto a su novio, por lo que podemos imaginar que él estaba dentro esperando la llegada de su novia, a quien ha echado mucho de menos durante todo este tiempo. Ahora, les toca recuperar el tiempo perdido.