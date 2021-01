La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha recibido un recuerdo de cuando era amiga de su actual pareja, David, y ha querido compartirla con sus seguidores: «Las vueltas que da la vida», escribe.

Gloria Camila y su novio, David, forman una de las parejas más consolidadas, a pesar de que a través de las redes sociales traten de vean crisis donde supuestamente no la hay. La pareja lleva ya unos años juntos y hace ya un tiempo, tomaron la decisión de irse a vivir juntos. Actualmente están instalados en Madrid, donde ambos cumplen con sus respectivos compromisos profesionales.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida, pero lo cierto es que desde hace unos meses, nos abre algunas puertas de su rutina. Lo hace a través de las redes sociales, donde cuenta ya con más de 815.000 seguidores, a los que ya les deja ver más sobre su vida con David.

«Las vueltas que da la vida», escribe Gloria Camila junto a una instantánea en la que vemos a la pareja cuando todavía eran amigos. De hecho, podemos ver a Gloria Camila mucho más joven, justo con el look que llevaba cuando apenas había cumplido la mayoría de edad. Parece que por esa época ya se conocían, pero no habían dado el paso de empezar a salir.

Gloria Camila y David cuando todavía no eran pareja

Gloria Camila tuvo que dar el paso hace apenas unos días de dar explicaciones sobre unos rumores que apuntaban a que había sido infiel a su chico. Tiene que ver con las palabras de Oriana Marzoli e Iván González, que apuntaban en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que este podría haber tenido una noche de pasión con Gloria Camila poco antes del confinamiento.

La hija de Ortega Cano, que trata de no responder a las polémicas en las que se ve envuelta, ha estallado en las redes sociales: «No hay nada más peligroso que ser feliz delante de un envidioso», dijo junto a una imagen en la que aparece junto a su chico con unos cascos de moto.

Pero no ha sido lo único que ha querido decir al respecto Gloria Camila: «Estoy harta de los mediocres, de los falsos y de las personas infelices que tienen que llegar a ser tan lamentables como terminar inventando para tener un poco de tema interesante o un poco de tv. Como estos, me he topado con muchísimos en mi vida, y sabéis que? Todos llevan una careta encima, te vienen, te sonríen, te dicen 4 palabras aprendidas de Internet y se creen que ya lo tienen hecho», continuaba.

Estallaba hace unos días en las redes sociales

«Unas se pican por ser segundonas y otros por tener y crear rechazo. Luego vienen a convencerte de que son diferentes, que no son todos iguales, que no van en el mismo saco, y al final TODOS terminan demostrando lo contrario. 😂 Digo esto porque algunos son capaces de vender hasta su madre, de marear con su relación tanto que nos termina importando menos de lo que nos importaba antes, es decir NADA!», decía apuntando claramente a Orina e Iván.

Ya para terminar, Gloria Camila declaraba rotunda, con consejo incluido: «Si una hablase las veces que ha podido… más de una estaría sola y con la boca callada o abriéndola sólo para pedir perdón. EN FIN, como consejo para mis aludidos: NO ARRUINES LA FELICIDAD DE LOS DEMÁS SÓLO PORQUE NO PUEDAS ENCONTRAR LA TUYA PROPIA».