2 Se le acumulan las demandas a Alba de su ex

No es la primera demanda que Fonsi Nieto interpone contra Alba Carrillo o su familia. Ya denunció el verano pasado a su suegra, Lucía Pariente, por llevar a su hijo Lucas a las instalaciones de Telecinco para recibir a su madre tras terminar ‘Supervivientes’. Aunque no se le vio en ningún momento, ni se le escuchó hablar y el encuentro fue completamente privado, Fonsi Nieto considera que no fue correcto hacer pasar al menor por esta situación y menos sin su consentimiento.