El próximo 2 de diciembre, Fonsi Nieto cumple 41 años. Sin embargo, el DJ no ha querido esperar a la fecha y ha decidido celebrar su cumpleaños este viernes. El expiloto de motociclismo ha montado una fiesta por todo lo alto y ha reunido a su círculo más cercano en una conocida discoteca de Madrid.

Alba Carrillo carga contra Marta Castro, mujer de Fonsi Nieto: “Se hizo amiga de Feli para provocarme”

Ha sido una noche muy especial para Nieto puesto que se ha vuelto a reunir con su «SpanishMafia». «Hace tiempo hicimos una formación de tres amigos, tres hermano, 3 DJs, volvemos a estar juntos. ¡Hace muchos años que no pinchamos juntos! No puedo tener más ganas de estar a vuestro lado en un día tan especial para mí«, escribía el expiloto junto a una retahíla de imágenes en la que se podía apreciar a los tres DJs. Gracias a los stories de los invitados hemos podido conocer todos los detalles del fiestón que ha montado el padre del hijo de Alba Carrillo. Este ha soplado una enorme tarta rectangular repleta de bengalas mientras que sus amigos no paraban de grabarle. Entre los invitados se encontraban Kiko Matamoros y su novia, Marta López.

Fonsi Nieto ha estado acompañado en todo momento de su mujer, Marta Castro, quien no ha dudado en dedicarle unas románticas palabras a su marido en sus redes sociales. «¡Felicidades al amor de mi vida!«, escribía junto a un romántico vídeo en el que aparecía robándole un beso al DJ durante la fiesta en la conocida discoteca madrileña.

‘GH VIP 7’: Alba Carrillo, «Feliciano López va a ser mi enemigo hasta que me muera»