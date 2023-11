El manotazo de Florentino Pérez a un periodista que deja KO a Alejandra Rubio

Vídeo: Europa Press

Tensión máxima en el funeral de Fernando Fernández Tapias a tenor de la reacción desproporcionada que ha tenido Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid ha protagonizado un incidente a su llegada a la Iglesia de los Jesuitas, en Madrid, donde se ha celebrado la misa en honor a su gran amigo. La presencia de la prensa ahí agolpada ha sido la gota que ha colmado 'su vaso'. Ante la pregunta de un reportero, visiblemente 'cabreado', ha optado por darle un manotazo al micro para quitárselo de en medio. El gesto ha pillado completamente fuera de combate a Alejandra Rubio, que ha presenciado la escena 'in situ'.

Sin saber muy bien qué decir, la hija de Terelu Campos no salía de su asombro. "No entiendo nada", ha comenzado diciendo, totalmente descolocada, mientras ella también se disponía a entrar por la puerta de la Iglesia. Muy educada y consciente del momento tan tenso que acababa de vivir el reportero a propósito de Florentino, la joven ha vuelto a salir por la puerta. "Perdona que tengas que vivir esto, Sergio", le ha dicho al periodista antes de volver a meterse dentro.

'Peregrinación' de famosos en el último adiós a Fernando Fernández Tapias

Fernández Tapias podía presumir en vida de ser un hombre muy querido. El 'paseillo' de amigos y familiares que se han acercado a la iglesia madrileña para homenajearle ha sido incesante. Alejandra Rubio y Florentino Pérez han sido solo dos de los seres queridos que no se han querido perder este último adiós público. Su viuda, Nuria González ha estado arropada en todo momento por su círculo más íntimo y por numerosos rostros conocidos de la actualidad social y política. No la han dejado sola ni a ella ni a sus dos hijos, Iván, de 20 años, y Alma, de 17, fruto de su matrimonio de 21 años con el empresario gallego.

Mucho más animada y sonriente, Nuria ha querido agradecer a todos los ahí presentes su apoyo, también a la prensa. Una reacción que ha contrastado con la que ha desplegado Florentino Pérez. El lugar se ha convertido en centro de peregrinación de personalidades varias, entre ellas, Isabel Preysler, Ana Rosa Quintana con su marido, Nuria Roca, Rafael Medina, Cary Lapique, Mariano Rajoy y un largo etcétera.

Florentino Pérez, amigo incondicional -y tutor- de Fernández Tapias

Tampoco han faltado al funeral los hijos mayores de Fernández Tapias con lo que el empresario no se hablaba en los últimos años. En su primera aparición pública tras el duro comunicado que difundieron el viernes 10 de noviembre y firmaron Fernando, Borja e Iñigo, fruto del primer matrimonio de Fernández Tapias, junto con Juan Carlos y Sandra, del segundo. En la misiva aseguran que se les "prohibió de manera reiterada el contacto presencial" con su padre, entre otros dardos. Según han indicado fuertes cercanas a Nuria González, aunque esta no les había extendido una invitación para acudir, tampoco les había prohibido hacerlo. "Tregua entre ellos no hay. Pero por educación se les deja ir, claro. Que vayan, pero ella no les ha invitado", ha explicado Carmen Borrego, amiga de la familia en 'Así es la vida'.

En cuanto a Florentino Pérez, su amistad con el marido de Nuria González viene de largo. Unidos por su fervor compartido por el Real Madrid, Fernández Tapias llegó, incluso, a ocupar el cargo de vicepresidente del equipo merengue. Tras la demanda por incapacitación que presentaron los hijos mayores del magnate naviero, su amigo se convirtió, por sentencia, en su tutor en sus asuntos económico jurídico-administrativos. Un movimiento de la jueza encargada del caso que contó con la venia de la parte demandante.

1 de 2 Alejandra Rubio y Terelu Campos a su llegada al funeral de Fernández Tapias Madre e hija antes de que la primera viviera el encontronazo que ha protagonizado Florentino Pérez con la prensa. 2 de 2 Ana Botella, muy colorida, en el funeral de su amigo Fernández Tapias La mujer de José María Aznar, que no le ha acompañado, ha sido una de las asistentes a esta última despedida del empresario donde Florentino Pérez ha protagonizado un tenso momento.