El fiestón de cumpleaños de Rocío Flores junto a Gloria Camila Ortega

«Vengo a disfrutar y a pasármelo bien que bastante he tenido durante casi un año», ha afirmado la joven en clara alusión al documental de su madre, Rocío Carrasco.

25 años no se cumplen todos los días. Lo sabe bien Rocío Flores quien ha sido sorprendida con una gran fiesta de cumpleaños. La joven llegaba un poco nerviosa a la cita donde se habían congregado numerosos medios de comunicación y evitaba pronunciarse sobre la inexistente relación que mantiene con su madre, Rocío Carrasco. Entre los asistentes, familiares y amigos, como su tía Gloria Camila Ortega, también muchos rostros televisivos como Alejandro Albalá y Albert Barranco. No ha faltado Jorge Pérez, ganador de ‘Supervivientes 2020’, con quien fraguó una buena amistad durante su paso por los Cayos Cochinos.

«No tengo ni idea de quién ha venido. Es todo sorpresa», señalaba visiblemente nerviosa Rocío Flores a la llegada al restaurante donde tenía lugar la fiesta. La joven lucía para la ocasión un mini vestido print floral con blazer negra. A destacar su cuidado recogido, una cola de caballo alta con trenzas. No ha querido manifestarse sobre su progenitora, tampoco si había recibido una llamada por parte de esta. «No es el día de hablar de eso», afirmaba. Sin embargo, ha dejado claro que no estaba viviendo una situación fácil: «Vengo a disfrutar y a pasármelo bien que bastante he tenido durante casi un año».

Unas palabras con las que recordaba que este último periodo ha sido especialmente duro tras la emisión de la primera temporada de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La segunda entrega ya ha comenzado a grabarse, pero nuevamente la colaboradora ha preferido no tratar este tema y entrar en el restaurante. En el interior le esperaban muchos amigos y la sorprendían al son del tradicional ‘Cumpleaños Feliz’. «Felicidades rubia. Mi felicidad al verte tan guapa y radiante», han sido las palabras que le ha dedicado Gloria Camila a través de las redes.

La hija de José Ortega Cano ha compartido algunos momentos destacados de la celebración, no solo la entrada en la que Rocío Flores se fundió en besos y abrazos con sus amigos, también la suculenta cena. La música en directo fue protagonista indiscutible de esta jornada en la que se escucharon algunos temas míticos, entre ellos, ‘Lady Madrid’ de Pereza. Como colofón, la hija de Antonio David Flores sopló las velas de una original tarta de cumpleaños, pero antes se tomó su tiempo para meditar su deseo.

La demanda de Rocío Flores

La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada y, por supuesto, hubo tiempo para evadirse y disfrutar al máximo con bailes, risas y mucha diversión. Rocío Flores se convirtió en la protagonista indiscutible de este gran día en el que por unas horas intentó dejar atrás sus problemas. Esta misma semana hemos conocido que ha demandado a la productora ‘La Fábrica de la Tele’ por hacer pública en la docu-serie la sentencia en la que se le condenó como «autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de injurias» hacia su madre.