La colaboradora de ‘Viva la vida’ está preparando la fiesta de cumpleaños de su hija Ana, que este martes cumple cinco añitos. No ha olvidado su especial y tierna felicitación.

Kiko Rivera e Irene Rosales celebran este 15 de diciembre que su hija Ana cumple nada más y nada menos que cinco añitos. Como no podía ser de otra manera, sus padres le han querido felicitar públicamente, dedicándole los mensajes más bonitos. El primero en hacerlo ha sido el dj, que con una foto en la que aparece besando a su pequeña a pocos días de nacer, le dedica las palabras más emotivas.

«Hoy justo a esta hora hace 5 años naciste tu mi querida Ana, mi bella hija. En épocas complicadas tú me diste la fuerza para afrontar los problemas de entonces. Por eso y por miles de cosas más eres especial 💥 para mi. Te quiero a rabiar mi vida hoy lo vamos a pasar en grande! Feliz cumpleaños 🎁 mi amor. Mamá @irenerova24, tu hermano Francisco, tu hermana Carlota y papá te amamos ❤️❤️», escribía emocionado.

Con estas palabras ha dejado claro lo mucho que le ayudó su nacimiento, ya que llegó en el momento perfecto para cambiar de vida. Y así de claro se lo ha querido dejar a su pequeña en este mensaje. De hecho, no es la primera vez que destaca la figura de su hija Ana como la protagonista principal de que decidiera dar un cambio radical a su vida.

Kiko Rivera le ha dedicado unas bonitas palabras a su hija Ana

Por su parte, Irene Rosales, que este pasado lunes le montaba en el jardín de casa su regalo de cumpleaños: un castillo de Frozen, también ha querido felicitar a su hija mayor de manera pública. «Hoy mi princesa Ana cumple 5 añitos y ella se cree que yo soy una super mamá con magia, ya que con tan solo un sana sanita puedo curar sus heridas y lo que no sabe ella es que desde el primer momento que la tuve en mis brazos me llenó de felicidad y a día de hoy con mirarla me da la vida. Gracias mi vida, gracias por ser mi hija y por ese corazón tan bello que tienes. Te amo siempre. #15diciembre #Cumple5Ana #15.12.15″, escribía feliz y agradecida.

Ana le ha pedido a su madre que su fiesta sea de temática Navidad

Pero no es lo único que ha querido hacer Irene Rosales por su hija Ana. Y es que si este lunes le montaba su regalo de cumpleaños en el jardín de casa, este martes ha querido preparar por la mañana -mientras ella está en el colegio- la fiesta que va a tener cuando vuelva a casa. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido cumplir los deseos de la pequeña y la temática de este año será la Navidad.

«Estoy aquí decorándole a Ana, que os voy a enseñar la temática. Ella quería Navidad, porque como estaba el árbol de Navidad. Si yo este año tenía pocas ganas de Navidad, toma dosis. Me parece muy buena idea, aprovechando que su cumple toca en Navidad, me parece muy buena idea», asegura Irene.