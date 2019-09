2 Un repaso de su vida desde que empezó en el mundo del tenis

Empezó a jugar al tenis con tan solo 5 años y con 12 ya se trasladó a Madrid para jugar en la Federación Española de tenis. Este deporte le ha traído numerosas alegrías, y él es más que consciente: «Soy una persona muy afortunada en la vida. No me puedo quejar de nada. Desde muy pequeño he conseguido un sueño, he conseguido hacer lo que me apasionaba, he vivido cosas que muy poca gente tiene la oportunidad de vivir», reconoce.

Pero también ha tenido que soportar algunas etapas duras: «Las cosas malas que me han pasado, o la separación, creo que al final no han sido tan importantes como para que uno esté todavía pensando en eso. En mi vida personal cuando las cosas no me han ido bien, he intentado tirar para adelante. Al final la balanza siempre se decanta por el lado bueno. Yo me levanto cada día y pienso que la suerte que tengo no es ni medio normal. Lo único que me ha pasado en la vida y que de verdad importa es lo que le pasó a una persona que era como mi hermano, que murió con 17 años desgraciadamente. Y eso sí que es una desgracia total de la que uno no se recupera. Me acuerdo de él cada día de mi vida».