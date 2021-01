Después de la fecha que dio Marta López sobre su segundo aniversario con Kiko Matamoros, analizamos un dato que no cuadra.

Marta López esta semana ha compartido un dato inédito con sus seguidores. La modelo ha desvelado cuándo comenzó su relación sentimental con Kiko Matamoros, una fecha que hasta ahora era desconocida. «El aniversario es el día 1, pero el 24 nos conocimos así que no podía esperar a dárselo», ha dicho la también influencer sobre los regalos que había comprado para él. Datos que no cuadran absoluto con lo que en su día explicaron televisión, tampoco con el día en el que Kiko posó junto a Cristina Pujol por primera vez. Fue el día 6 de febrero, cinco días después de comenzar con Marta, cuando Cristina y Matamoros concedieron una entrevista, una charla en la que dieron detalles de su relación y en la que incluso no descartaban ser padres. Entonces, nadie imaginaba que Marta ya estaba en su vida, mucho menos que ella se convertiría en el amor de su vida, según el propio Kiko Matamoros.

De hecho, cuando en a finales de abril se publicaron las primeras imágenes de Kiko y Marta en una portada, tan solo se hablaba de nueva ilusión. Se tildaba esta historia de una conquista y se comenzaban a conocer algunos detalles de la «explosiva modelo». Fueron sus primeros besos en vía pública, no obstante, por entonces llevaban más de dos meses viéndose, tal y como desvelado la propia Marta al contar su fecha exacta de aniversario. Acontecimientos que se cruzan con la ruptura de Cristina Pujol y Kiko Matamoros y es que debemos de situarnos en el mes de marzo para recordar cuándo vio la luz la ruptura de ambos. Fue solo unos días después cuando se dijo que el colaborador había conocido a una misteriosa joven de la que Kiko habló y de la que aseguró que no tenía nada que ver con su separación con Cristina. Supuestamente no había terceras personas, pero ¿decía la verdad?

«Son varias circunstancias y no hay personas de por medio, hay cosas que han afectado a nuestra relación y ya está. Simplemente se acabó el amor o no hemos sabido gestionarlo. Por mí parte sigue habiendo cariño». dijo Kiko. Ruptura que, por cierto, coincidió con el anuncio de que el hijo de Cristina Pujol había sido fichado por la cadena para participar en ‘Supervivientes‘. En ese momento, solo guardaba buenos recuerdos de su ya extinta relación y así lo demostraron los elogios que le dedicó delante de cámaras. «Cristina es una mujer estupenda y una magnífica persona y no tengo nada malo que decir de ella», dijo Matamoros. El primero en hacer soltar la liebre acerca de una nueva mujer en su vida fue Kike Calleja, quien sin dar su identidad, dio muchas pistas sobre esta joven que en 24 meses se ha convertido en su pilar fundamental.

Por su parte, Cristina Pujol dio también datos sobre el comienzo de la relación de Marta y Kiko en el mes de abril. «Marta salía hasta hacía días con un chico. Él ha estado tan engañado como yo», espetó Cristina semanas después de encontrar a Kiko y Marta en un restaurante hablando mientras ella estaba presente. «Han estado juntos desde entonces», apuntó la de Albacete. Sin embargo, Matamoros lo negó desde plató en ‘Sálvame’ y dijo que la relación había comenzado el 11 de abril. «Cuando empecé con Marta ya no estaba con Cristina. Otra cosa es que hayamos podido coincidir, pero relación no. Me costa que Marta tiene rota su relación mucho antes que yo. Ninguno hemos sido deshonestos», añadió. Números que una vez más no encajan con esta historia

Para celebrar su segundo aniversario Marta López ya ha desvelado los carísimos regalos que le ha hecho a Kiko. La estudiante de Administración y Dirección de Empresas se dirigió a un conocido centro comercial de la capital y allí acudió a una tienda de lujo para comprarle tres obsequios que le entregó el 24 de enero, día en el que, según Marta se conocieron. Solo una semana después comenzó su historia de amor, una relación que va viento en popa y a toda vela. Pero, ¿qué decía Marta cuando su relación vio la luz? «Yo estoy muy a gusto y él sabe lo que siento (…) No he buscado que Kiko me guste, estoy viviendo el momento», dijo la joven.