Los dramas y problemas no terminan de irse de la casa de Fani Carbajo y Christofer. La tentación no logró separarlos, aunque la rutina amenaza con eliminar la estabilidad que han vendido en los medios. Fani aparece cada cierto tiempo para hablar de crisis con su chico, con el que ya parece no tener planes de boda y del que ya no está segura de los sentimientos que le despierta en su interior. No obstante, esta vez no se han puesto frente a las cámaras a hablar de desavenencias en su relación o para confesar que ha encontrado de nuevo el amor para al día siguiente ser fotografiados ambos muy acaramelados y sin terceros que les perturben. Ahora Fani se enfrenta a un nuevo problema y es que Christofer ha tenido que ser operado de urgencia y debe ejercer de enfermera para asegurar su pronta recuperación.

Vídeo: Europa Press

Fani ha querido explicar que ha estado muy preocupada por su chico, quien ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente a consecuencia de los problemas generados por una molesta muela del juicio. Nada grave, pero Fani estaba muy preocupada, como así ha explicado con detalle: “Estaba fatal, fue horrible, cuando le vi la cara tan hinchada, con los ojos pequeños, yo estaba súper asustada”, reconoce la joven a la salida del hospital, muy pendiente de Christofer en todo momento, a la vez que a los reporteros de ‘Europa Press’. Vea el vídeo completo para conocer cómo fue la operación y cómo afrontará su faceta como enfermera improvisada.