5 Recuerda el día que nació su hija

«Lo que sentí al cogerla por primera vez me dejó enamorado. Ese día fue maravilloso para mí. Nos hizo muy felices a mí, a mis padres, a los padres de mi ex», contaba emocionado el malagueño. «Un detalle muy bonito que tuvo mi ex suegra fue que me dijo: ‘Que sepas que me haces la mujer más feliz del mundo y mi nieta va a llevar el apellido de mi mejor amiga: Lola Flores».

