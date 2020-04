Soraya Arnelas ha concedido una entrevista desde la comodidad de su casa, donde respeta la cuarentena por el coronavirus a la espera de poder regresar a la normalidad y al trabajo. Mientras tanto, está disfrutando estos días acompañada de su novio y, especialmente, de su hija Manuela. La cantante no ha querido pasar por alto la nueva decisión del Gobierno de levantar parcialmente el confinamiento en el caso de los niños, permitiendo a partir del próximo lunes a que salgan de casa al menos durante una hora al día y a no más de un kilómetro de sus domicilios, evitando siempre las horas de mayor afluencia de gente en las calles. Las críticas al Ejecutivo sobre esta medida ha sido intensa en los últimos días, algo sobre lo que Soraya Arnelas se ha posicionado. En su caso, a favor de esta medida.

Soraya Arnelas agradece poder sacar a su hija un poco de casa para tomar aire fresco, lo que le brinda la oportunidad a que ella también pueda hacerlo: “Manuela ha tenido un par de días complicados, se puso malita dos veces, es una niña muy activa y el encierro este… incluso el otro día cuando tuve que salir a comprar le dio una crisis de ansiedad, quería ir a jugar a la calle. Es muy complicado explicarle a un niño de tres años que se tiene que quedar en casa”, explica su estresante situación familiar, en la que tantas personas se ven reflejadas durante estos días extraordinarios.

La propia Soraya Arnelas ha explicado en su entrevista, dividida en los siguientes vídeos, que ella también ha experimentado ansiedad ante el confinamiento, aunque ya está dominando la situación: “Parece que nos vamos acostumbrando, sinceramente creo que me costó más al principio, antes contaba los días, ahora siempre tenemos planes en casa, cuando no hay una película en familia estamos creando algún proyecto o estamos jugando o estamos limpiando. Haciendo labores en casa, es verdad que te empiezas a acostumbrar, no hay una fecha concreta para que todo esto termine, así que es mejor vivir el día a día, sobre todo a nivel psicológico”, explica la cantante, que también ha tenido la oportunidad de pensar sobre los capítulos más oscuros de su vida personal y profesional, entre los que destaca su paso por el Festival de Eurovisión, el cual recuerda con especial oscuridad.

Eso sí, no todo en sus pensamientos durante estos días son aspectos negativos, porque también ha querido repasar aquellos momentos de su vida en los que la luz le ha llenado de alegría. Obviamente, uno de los más importantes ha sido el nacimiento de su hija, con la que puede estar ahora más que nunca, disfrutando de cada instante y sin perderse momentos decisivos que con los años agradecerá haber presenciado.