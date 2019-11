5 «No me lo puedo creer»

«Tu novio está con otra persona. Su pareja se llama Yoli», le decía Kiko Jiménez. La cara de María Jesús lo decía todo. Entre el asombro y el shock, no era capaz de articular palabra. «Es que no me lo puedo creer. Hasta que no vea que está casado no me lo voy a creer», ha dicho. «¡Jolín con ‘Sálvame!», exclamaba, muy nerviosa.

María Jesús Ruiz defiende a su madre con fervor, pese a todo