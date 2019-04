Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos. Está felizmente embarazada y presenta un nuevo proyecto profesional que le ilusiona muchísimo. Por si esto fuera el pasado 13 de abril fue su cumpleaños y Risto le hizo el mejor de los regalos, algo que, sin duda, en su estado, habrá disfrutado el doble: “me regaló un fin de semana con spá, masajes, comiendo riquísimo en el Celler de Can Roca, bueno una experiencia maravillosa súper romántica”.

Risto nunca deja de sorprenderla y ella tiene claro que así es como debe ser, “hombre, y que pare de hacerlo que me enfado, yo creo que es súper importante mantener esa chispita o esas emociones”. Y es que les queda poco tiempo para disfrutar de ser dos, “ya estoy de 17 semanas y 4 días, estamos súper contentos, pero aún no ha crecido la barriguita”. ¿Antojos? “de aceitunas, pero siempre tenemos un arsenal en casa, porque ya me conozco”.

Está muy ilusionada con su embarazo, ya anunció que será niña y se llamará Roma, “yo digo que la idea del nombre es mía y Risto cree que es suya. Estábamos los dos allí y creíamos que tenía que llamarse así si o si”. Una vez decidido esto, solo queda prepararlo todo para la llegada del bebé “estoy mirando como loca un montón de cosas, me apetece muchísimo pero todavía no he comprado nada, estoy investigando que es lo mejor. Leo todos los blogs, los libros, pregunto a mi madre, a mis amigas…” apunta.

“Al momento del parto cada vez le tengo menos miedo porque la información es poder y cuanta más información tengo más tranquila me quedo porque se con lo que me puedo encontrar y saber eso tranquiliza mucho” dice con una sonrisa.

No cabe duda, Laura está pletórica, y si a eso le añadimos que se ha convertido en la nueva imagen de Multiopticas ya le ponemos la guinda al pastel, pues todos es conocida la afición de Laura, y sobre todo de Risto, a las gafas de sol.