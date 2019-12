Kiko Matamoros ha respondido a las recientes declaraciones de su ex, Makoke. La malagueña ha explicado en ‘Viva la vida’ por qué el colaborador no quiere coincidir con Sofía Suescun en un plató de televisión.

Makoke asegura que Marta López siente celos de Sofía Suescun

En ‘Viva la vida’, Makoke explicó a Emma García porqué su exmarido evita estar cerca de la novia de Kiko Jiménez delante de las cámaras. «Kiko miente. Tiene un motivo por el cual no quiere coincidir con Sofía. No entiendo por qué lo esconde. Kiko miente porque dice que no está por respeto a su novia. Y eso no es verdad. Lo sé desde el mes de agosto y me he callado porque me da igual. Pero llega un momento en que manipula la verdad. La verdad es que Marta tiene unos celos empedernidos de Sofía«, ha detallado.

Según ha contado, el responsable de los celos de Marta López es el propio Kiko. «A lo mejor él tiene la culpa de que ella tenga esos celos. Porque lo conozco como si lo hubiera parido».

«Para mí Sofía no es absolutamente nada»

Matamoros ha respondido de manera tajante a las afirmaciones de su expareja. «Marta no tiene ningún motivo para tener celos de nadie. Es una chica guapísima, tiene un cuerpo espectacular, es brillantísima en los estudios, lo saca todo con matrícula de honor. Tiene su profesión, no quiere saber nada de este mundo. No hay por qué involucrarla en una historia que ni le va ni le viene».

El colaborador cree que por parte de Makoke «hay muchas ganas de hacer ruido». Y ha dejado claro que «para mí Sofía no es absolutamente nada. No es ni una anécdota». Por ello, ha anunciado que está dispuesto a pasar por el polígrafo y demostrar así que no miente.