Hace un día, Gloria Mohedano explotaba en ‘Sálvame’ contra Rocío Carrasco y defendía públicamente a Rocío Flores y David, cansada del distanciamiento entre ésta y sus hijos, con los que lleva siete años sin hablarse. La hermana de Rocío Jurado, que admitía sentirse «al límite», rompía su silencio para lamentar delante de toda España y en riguroso directo la actitud de su sobrina con sus vástagos. «Es insoportable para mí, un día sí y otro no, escuchar a los amigos de mi sobrina, porque soy su tía aunque no se note por parte de ella, pero sigo siendo su tía, y es muy fuerte oír decir que ella no habla porque no quiere hacerle daño a sus hijos», decía. «Me gustaría hacer una pregunta: ¿Hay algo más fuerte que se le pueda hacer a sus hijos que ignorarlos? Ellos no han hecho nada. Y si lo han hecho que hable mi sobrina y que diga de una vez qué han hecho sus hijos, porque con este peso no se puede. Y llevan con este peso toda la vida. Imagina a mi sobrino David… y mi sobrina Rocío es muy joven para llevar el peso que lleva. No se puede», se quejaba.

Gloria Mohedano carga contra Rociíto: «No entiendo que no se hable con nadie»

Sin ocultar su indignación, Gloria aseguraba: «Me muero de pena, no entiendo nada que no se hable con nadie. Rocío tiene que coger a sus hijos y hablar con ellos». Y es que Rociíto no solo no se habla con sus hijos: tampoco con el resto de la familia. «No la entiendo desde hace mucho. No quiere hablar ni con nosotros la familia ni con sus hijos. Lo de sus hijos sigo sin entenderlo. Me hiere que digan que no habla porque no quiere hacerle daño a sus hijos. Ya no hay más daño que pueda hacer a sus hijos que ignorarlos», añadía.

Ortega Cano apoya las palabras de su excuñada

Esta tarde José Ortega Cano ha apoyado la defensa que ha hecho su ex cuñada de los hijos de Antonio David Flores. El torero cree que Gloria en su alegato ha estado “muy fantástica. Yo la vi muy bien. La vi muy bien lo que pasa es que me sorprendí que hablara porque ella nunca ha hablado en ningún medio, pero yo creo que defendió los derechos de los sobrinos de ella. En este caso, pues creo que lleva mucha razón”.

No es la primera vez que Ortega Cano se pronuncia abiertamente sobre el distanciamiento entre la hija de su primera mujer y sus hijos. La última vez que habló sobre esta cuestión fue el pasado mes de mayo. Al hablar del concurso de Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’ (donde Ana María Aldón quedó segunda finalista) explicaba el cariño que siente por la nieta de ‘la más grande’. «Les he visto nacer, se han criado con su abuela y les quiero muchísimo», reconocía. Sobre el conflicto familiar del que tantas veces se había pronunciado Rocío Flores señalaba: «Yo creo que se lo ha puesto muy fácil a la madre para que en cualquier momento o cualquier día le dé un beso y un abrazo», afirmaba. También se mostraba rotundo y dejaba claro que la reconciliación entre Rocío Carrasco y sus hijos no solo lo espera él, también «todos los españoles».

Rocío Carrasco, al margen de polémicas

Mientras en su familia vuelve a desatarse la polémica, Rocío Carrasco sigue fiel a la posición que mantiene desde hace años: permanecer al margen de los comentarios y no hacer declaraciones públicas sobre los motivos por los que no le dirige la palabra a los miembros de su clan. En la actualidad está volcada en su nuevo proyecto profesional: su trabajo como colaboradora en ‘Lazos de sangre’, de La1, donde participó en la primera entrega del programa, después de cuatro años sin pisar un plató de televisión. El espacio, dirigido por Boris Izaguirre, ya ha emitido tres galas, pero la hija de la chipionera solo ha formado parte de la entrega inicial. Con todo el revuelo que se ha generado tras las palabras de Gloria Mohedano, el público está deseando volver a verla sentada en el espacio de la cadena estatal, cuya próxima entrega podremos ver el miércoles 8 de julio en directo.