La primogénita de José Luis Martín Berrocal rompe su silencio.

Hace unas semanas, Vicky Martín Berrocal (47) abrió la caja de Pandora al sacar a la palestra a la familia que formó su padre, José Luis Martín Berrocal, con otra mujer, madre de sus tres hijos mayores. Estos han permanecido en el anonimato hasta el

momento en el que la diseñadora sevillana sacó la historia a la luz en el programa de

Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, de Telecinco.

Marisa Martín del Molino Berrocal, hermana mayor de Vicky por parte de padre, vivió

con dolor la marcha de su progenitor, cuando este decidió abandonar a su esposa y sus

tres hijos para vivir su amor al lado de su “querida”, a la que hizo madre de Vicky y Rocío. “Mis hermanos y yo siempre hemos estado fuera de este juego, somos personas anónimas, nunca hemos concedido entrevistas hablando de la querida de mi padre ni de sus hijas. Esa ha sido mi postura desde hace muchos años”, asegura. Marisa, casada con el torero Juan Mora, que cuenta una realidad muy distinta a la de Vicky.

Pero se sigue hablando de vosotros…

Nosotros siempre hemos estado al margen. Entiendo el trabajo de los periodistas, pero

no voy a dar publicidad a la querida de mi padre ni a sus hijas. La gente que me quiere y mi familia conoce la realidad de esta historia y no voy a entrar en detalle, que ella haga muchos programas. Ni mis hermanos ni yo ni, por supuesto, mi madre, a ella ni tocarla.

¿Y darle un lugar a tu madre?

Mi madre sabe el lugar que tiene desde hace cuarenta años, que es cuando la dejó mi padre. Ella conoce el lugar en el que no pueden estar esas tres.

En el fondo, estás dolida.

Estoy dolida porque a estas alturas de la historia, no tendrían que salir queridas e hijas hablando. Personas que no conocieron ni siquiera a mis abuelos, que salgan diciendo chorradas, no lo entiendo. Yo no doy un minuto de gloria a la querida de mi

padre y a las hijas. Estoy hablando desde el corazón y lo hago en mi nombre.

Se te nota muy enfadada.

Hombre es que ya está bien. Toda la vida aguantando esta historia y ahora, ¿a qué sale?

Vicky cuenta su historia…

Ellas se creen su realidad, pero no tiene nada que ver con la mía. Mi familia conoce la existencia de estas señoras desde que aparecieron en nuestra vida. Yo quiero parar esto y que no salpique a mis hermanos.

Tú eres la primogénita.

Es que no quiero hablar de ellas, pero ¿a qué vienen ahora?

Vicky habla con cariño de vosotros, dice que tenéis una relación maravillosa y que os veis de vez en cuando.

¿Y alguiense cree eso? A mí lo que diga la gente no me importa, yo sé mi verdad. Ni la conocí en su boda ni nada por estilo. Yo tengo mi vida y estoy súper a gusto con mi familia. Y la culpa a lo mejor la tiene mi padre por haberse ido, pero que no cuenten la historia de que él se fue a Huelva… Vicky se ha montado una historia de Sissi Emperatriz que no tiene nada que ver con la realidad. Hay dos historias, la real y la que ella se ha inventado.

¿Y tu madre cómo se encuentra ante esta situación?

Mi madre está mejor que todos nosotros. Pasa tres pueblos de todo, tiene una coraza.

¿Pero sufrió mucho?

Hombre, claro que sufrió.