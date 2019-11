6 «En mi casa no se habla bien ni mal de mi madre»

«En mi casa no se habla ni bien ni mal de mi madre. Directamente no se habla de ella. Como es un tema dañino no se la menciona», ha añadido la joven. «Si pudieras decirle: para ya, ¿lo harías? Imagina que en este momento te esté viendo», le preguntaba el presentador». Con los ojos a punto de romper a llorar, admitía: «Si me gustaría, pero ya, por favor».

Rocío Flores ficha al representante de Belén Esteban