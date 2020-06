1 La culpa de Irene Rosales con su madre

“Se me ha ido la primera figura en mi familia. Mi pilar. Ese pilar hay que cuidarlo. Lo he tenido ahí, me ha ayudado en todo, pero no le he dado lo que se merecía. He sido muy egoísta, sobre todo desde que soy mamá”, recuerda Irene Rosales entre lágrimas, sintiéndose culpable por no haber aprovechado más y mejor el tiempo junto a su madre, por estar con sus propias hijas. Un sentimiento normal, del que deberá aprender.