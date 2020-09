El cantante de M Clan ha sido hecho arder las redes por una foto desnudo. «Me deja alucinado que Instagram censure un culo sin más», lamenta.

Sin quererlo, Carlos Tarque, vocalista del grupo musical M Clan, ha revolucionado las redes sociales. El motivo de la censura ha sido una fotografía que ha publicado esta misma semana, y que no ha pasado por alto esta plataforma digital.

La foto de Carlos Tarque que ha sido censurada

El pasado lunes, el cantante publicaba una instantánea que mostraba la parte trasera de su cuerpo al desnudo mientras buscaba una cerveza en el interior de un frigorífico. «¡¡A ver qué tal así!! He tenido que meter más birras!!!», escribía, con humor. Poco después de su post recibía la censura de Instagram, que actúa de manera implacable ante la publicación de desnudos en su plataforma.

«Perdí alrededor de 80 seguidores en menos de una hora»

La reacción del artista a la respuesta de Instagram no se ha hecho esperar. Sorprendido, ha revelado en su cuenta de Instagram que incluso ha habido personas que han dejado de seguirlo en las redes. «En en mi último post perdí alrededor de 80 seguidores en menos de una hora ,se ve que aún hay personas a las que les disgusta ver un culo… en el caso del mío lo entiendo perfectamente 😂. Me parece bien que lo hagan, casi lo prefiero, si realmente es gente que se molesta por un culo», señala.

«Es cierto que comentando con algunos amigos y amigas que crecimos en los 80’s y primeros 90’s, observamos actualmente bastante conservadurismo con respecto a este tema de la desnudez y la naturalización del cuerpo, algo tan de moda en los 70’s y que fue un símbolo de libertad y de romper tabúes. Cuidado, que no estoy acusando a las nuevas generaciones, se trata más bien de la época en que vivimos, o quizás sólo sea una sensación. Pero en fin, la sociedad muta y fluctúa, no siempre hacia lo que uno piensa que es el lado positivo. Una sociedad cada vez más sexualizada y violenta, en los videojuegos, en el propio telediario, etc. Como diría el gran Prince “es el signo de los tiempos”, ha reflejado en su cuenta.

En su reflexión recalca especialmente la manera en la que Instagram ha actuado ante la imagen de su culo. «Lo que realmente me deja alucinado es que INSTAGRAM censure un culo sin más, mientras encuentras páginas de maltrato animal en las que aparece un gatito degollado bajo el comentario CONTENIDO DELICADO…contenido delicado !!😡

No es mi intención abrir un debate y no se cuál es el baremo para censurar y/o retirar una publicación (denuncias, etc). Pero si un culo es más ofensivo que un animal maltratado, o que una caída terrible de un avión, o que un accidente de tráfico, sí que pienso que no vamos en la dirección correcta. Gracias a tod@s l@s que seguís ahí.

#desnudoalsol #retrocesos #solouncuerpo #daviddemiguelangel #lastresgraciasderubens», concluye.