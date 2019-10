3 La llamaron «ogro»

El episodio sucedido dentro de la clase no fue un caso aislado. Durante un descanso, Alejandra y una amiga estaba charlando con una amiga cuando empezó a «escuchar risas». Se percató de que una de ellas le estaba haciendo fotos. Por eso, se ha dirigido a esa compañera para enviarle un mensaje muy claro: «Me molesta que estás en mi clase. No me hagas eso». Una de sus compañeras dijo «qué guapa es». Pero otra respondía: «¡Pero si es un ogro!». Finalmente, estos comentarios terminaron por afectar a su estado de ánimo. «No le dije nada porque tengo muchísima educación y muchísima paciencia. Soy muy tranquila y me callo mucho, pero si me tocas… Me vine a casa llorando. Estaba súper decepcionada».

