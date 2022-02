Olga Moreno hace tan solo unos días confesó que no tenía ninguna intención de divorciarse de Antonio David Flores. La hispalense de momento no quiere hacer oficial legalmente su ruptura del que ha sido su marido, sin embargo, su familia sí le insiste para que dé el paso y se separe. Aunque ella en un principio no quería hacerlo, sus hermanas la empujan para que acuda a un abogado y formalice el proceso. Quieren que pase página y mire hacia el futuro, más aún si se tiene en cuenta que el malagueño ya ha confirmado que ha rehecho su vida con otra mujer.

«La apoyan pero están presionando para que tome la decisión de formalizar la separación, que haya un divorcio definitivo. No solo están profundamente decepcionados sino que no quieren que Antonio David siga en la vida de Olga de ninguna de las maneras. Apoyan a su hija y a su hermana, pero no están conformes con lo que está haciendo ni de cómo está llevando esta situación. Le insisten que se lo replantee«, ha dicho Antonio Rossi, quien ha confirmado este martes en ‘El programa de Ana Rosa’ cuál es la opinión de la familia de Olga Moreno, quienes hace tan solo unos meses mostraban su apoyo a Antonio David, aunque no estuviera con su hermana.

Quieren que se divorcie definitivamente

Cabe recordar que la pasada semana una de las hermanas de Olga expresó en sus redes la decepción que sentía al que había sido su cuñado. «No es mi intención que Antonio David corte con Marta Riesco, al contrario… El regalito para ella (…) Me estoy conteniendo por mi hermana y los niños», escribió una de ellas. Así confirmaba públicamente que la caja de Pandora podría abrirse, aunque ellas no quieren hacerlo todavía. Solo se centran en proteger a su hermana y que la cicatriz sane cuanto antes. La familia más cercana de Olga le aconseja que no se conforme con la ruptura y tampoco con la separación, sino que se divorcie de una vez por todas.

Ella prefiere que ningún juez interponga un horario de visitas o que alguien decida por ellos, por lo que no tiene prisa en que la separación se tramita en un juzgado. La empresaria quiere hacerlo por las buenas, según le comentó ella misma a Marisa Martín Blázquez: «Van a seguir siendo pareja legalmente, no tiene pensado firmar ningún divorcio, no habrá régimen de visitas porque los niños siguen con los dos. No hay planteamiento inmediato de seguir haciendo estos papeles. El piso donde tienen el domicilio familiar sigue siendo el mismo».

Aunque Antonio David ya ha olvidado sentimentalmente hablando a su todavía mujer, asegura que la tiene un tremendo cariño. Es consciente de que no ha hecho las cosas bien con ella y se arrepiente de no haberla reconocido que había iniciado una relación con Marta Riesco, quien actualmente se encuentra de baja médica y no acude a trabajar en su puesto de trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’.