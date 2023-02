Fabiola Martínez, muy molesta con Bertín Osborne: "No me lo merezco"

Fabiola Martínez ha reaparecido en televisión después de unas duras declaraciones de Bertín Osborne en las que aseguraba que nunca había estado enamorado. Unas palabras que a la que fue su pareja durante dos décadas, le han dolido y mucho. Así lo ha hecho saber este viernes en 'Y ahora Sonsoles', donde se ha sentado y se ha sincerado sobre cómo se encuentra y cómo se siente tras estas palabras. Asegura que "no reconoce" al presentador y cantante de boleros, que nunca ha tenido una palabra fea para la venezolana ni para el amor que se han tenido durante su larga relación. "Después de tantos años juntos, viviendo tantas cosas, en las que realmente no hace falta decirlo porque se demostraba con los hechos como el nacimiento de nuestros hijos que fueron fruto del amor que ahora diga que no ha estado enamorado, me ha sorprendido muchísimo", comenzaba diciendo.

La venezolana asegura que ha "intentado analizarlos, he intentado entenderlo", aunque no lo ha conseguido. "Es verdad que cada uno cuando nos hemos separados hemos empezado a reciclarnos y a intentar entendernos otra vez a nosotros mismos", dice. Según ella pueden ser varios los motivos que les haya llevado a pronunciar esas palabras: "He pensado que puede ser que por una parte él haya pensado que no ha encontrado a esa persona que ha buscado siempre y que quizá que eso haya hecho que se replantee un poco que lo que ha vivido no ha sido lo que él espera de la vida. Y también he llegado a pensar que ahora sí está enamorado y está en ese punto en el que le hace ver que lo de antes no era igual. No lo sé. En cualquiera de los dos casos yo seré la mujer más feliz del mundo viéndolo feliz".

Fabiola Martínez se ha roto al hablar de su ruptura con Bertín Osborne

Al borde de las lágrimas, Fabiola Martínez ha hecho su confesión más dura: "Lo que más me costó de la separación fue entender que no me quería pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho", cuenta. "Yo lo he querido con locura. He estado muy enamorada. Si él no ha estado enamorado, yo sí. Yo he renunciado muchas cosas, cambié muchas cosas, intenté adaptarme una vida que no era mía por amor", añade al respecto.

Sonsoles Ónega ha querido saber si alguna vez Bertín le ha dicho "te quiero", a lo que Fabiola ha respondido que "muchas veces" y por ello no entiende su actitud ahora: "Por eso te digo que ahora está él en un punto en el que necesita reivindicarse también. La edad no perdona y es un hombre cañón pero bueno tiene la edad que tiene y tiene que hacer una vida ahora. No sé si solo o acompañado. Yo entiendo que él está ahora haciéndose su nueva composición pero no a mi costa ni a costa de mis hijos. Eso no", cuenta

La venezolana recuerda con mucho cariño su matrimonio con el presentador

Fabiola Martínez recuerda su relación con él: "Yo sí fui muy feliz y compartimos muchos momentos preciosos. (...) Quizá la realidad de Bertín no es la que yo viví, pero yo viví una realidad muy bonita. Siempre digo que si tuviera la oportunidad, lo volvería a repetir. De los errores, se aprende. Todo no fue de color de rosa porque sino no estaríamos aquí". A pesar de que le guarda ese cariño, ahora asegura que se merece "algo de respeto por los casi 20 años que hemos vivido. A mí nunca me escucharéis decir nada malo de él porque es un hombre maravilloso. Y también tengo que decir que a mí en algunos aspectos se me ha criticado. Yo nunca me enamoré del artista, del cantante, del presentador... yo me enamoré del hombre".