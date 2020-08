Alessandro Lequio y Clemente podrían no vivir su mejor momento después de que Antonia Dell’ Atte desvelara que su hijo no había sido invitado al funeral de Álex.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Esta pregunta llega días después de que Antonia Dell’ Atte desvelara en ‘Lazos de Sangre’ que su hijo no había sido invitado al funeral de Álex Lequio. «Se lo tenía que haber dicho su padre. Primero fui yo y el padre se inventó cualquier cosa. Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado», espetó. Sus palabras enmudecieron a la audiencia, pero no a los medios quienes nos hicimos eco de este hecho que horas más tarde confirmó el propio Clemente en sus redes sociales. Si bien Alessandro Lequio ha preferido guardar silencio cuando ha sido preguntado por este asunto, sus movimientos reflejan que no quiere entrar en polémicas.

Primera y última vez que hablo del tema. Gracias

Esta semana el italiano compartía una imagen inédita junto a su hijo en la que quedaba patente que la vida ya no será lo mismo para él sin Álex. Precisamente sus redes sociales desvelan que ni él ni Ana Obregón siguen a Clemente, lo que podría reflejar cómo se encuentra verdaderamente la situación entre ellos. En el perfil de Clemente siguen apareciendo las fotografías que él mismo sacó a la luz tras el fallecimiento de su hermano y en ellas, por cierto, aparece su padre, Alessandro Lequio. En ellas aparecen los tres cómplices y no dan lugar a pensar en ninguna rencilla presente, aunque tras su fallecimiento todo apunta a que su relación se ha debilitado.

En su Instagram también sigue intacta la carta que Clemente hizo pública el día en el que se celebró el funeral de Álex, una misiva en la que se confesó sobre cómo se sentía sin el que Clemente llamaba «su ángel». Esta contó con varios likes de rostros conocidos entre los que se encontraba la esposa de Alessandro, María Palacios, con quien se sigue mutuamente. Y es que el único hijo que tenían en común Antonia Dell’ Atte y Alessandro Lequio continúa estando pendiente del círculo más cercano de su hermano Álex, al que, sin duda, echará mucho de menos. En la cuenta del joven aparecen como seguidos, además de María, su hermano Álex, su padre Alessandro o la prima de Álex, Celia Vega-Penichet.

Fue hace algunos días cuando Clemente zanjó la polémica y, desde entonces, no se ha pronunciado más sobre este asunto que tanta polvareda ha soltado. Mientras Ana Obregón también ha optado por mantenerse al margen, algunos colaboradores de televisión que, además son amigos de la actriz, trataron de aclarar lo sucedido. Según la versión de ellos Ana sí que había invitado a Clemente, pero la situación del COVID al él encontrarse fuera de España imposibilitaron su presencia.