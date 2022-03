Están siendo semanas muy convulsas para Ana María Aldón, José Ortega Cano y su entorno más cercano. Después de que la colaboradora de televisión hablara en ‘Viva la vida’ sobre cómo se ha sentido durante los últimos meses y le reclamara al torero su «sitio», el nombre de ambos han sonado con fuerza. El matrimonio podría estar pasando una fuerte crisis sentimental. O no. Sea como fuera, ambos intentan callar los rumores de crisis declarándose en público. Pero, ¿es esto lo que quería la diseñadora de moda? Ana María Aldón se pronunció después de que el diestro dijera que Rocío Jurado fue el gran amor de su vida y que permanecía enamorado de ella. Unas palabras que no sentaron del todo bien a su actual pareja, ya que ella asegura que aunque no es «Rocío Jurado, es persona». Varias semanas después, él dice públicamente que está enamorado de Ana María Aldón. ¿Era esto lo que quería la diseñadora?

José Ortega Cano sorprende y hace una declaración de amor hacia su mujer

El torero reaparecía esta mañana por las calles de Madrid después de no querer posar ante los medios de comunicación que se encontraban esperándolo este lunes en la noche en la plaza de toros de Las Ventas. El torero fue uno de los invitados a la gala que se celebró para anunciar los carteles taurinos de la próxima Feria de San Isidro. Sin embargo, entró por otra puerta y no se paró con la prensa. A pesar de esto, horas después, habla con los medios de comunicación y se declara a Ana María Aldón. Puedes ver la romántica declaración de amor en el siguiente vídeo. Corre y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como podéis ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, José Ortega Cano declara estar enamorado de su mujer, Ana María Aldón. Confiesa estarlo «hasta las trancas». Sin embargo, no ha querido entrar en muchos detalles sobre cómo ha sido este fin de semana junto a ella, donde les hemos visto disfrutar de un bautizo juntos. Lo que sí ha confesado es estar muy enamorado de la diseñadora. Unas palabras que alegrarían (y mucho) a la colaboradora de televisión. A pesar de esto, llama especialmente la atención la extraña reacción que ha tenido Ana María tras la muestra de cariño de su pareja. Te la mostramos en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Como podéis ver en el vídeo, Ana María se muestra impasible tras la declaración de amor de su marido. Sin palabras y sin querer hablar con la prensa, la diseñadora no quiere pronunciarse al respecto. ¿Cuál será el motivo? ¿No era esto lo que la colaboradora de televisión le pedía a gritos?