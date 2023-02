La excusa que ha dado Dani Alves a Joana Sanz tras descubrirse el semen en el baño de la discoteca

Joana Sanz ha asegurado, al menos delante de las cámaras, que no dejará solo a su marido en su peor momento. Mientras se decide si finalmente saldrá de la cárcel, la modelo ha intentado contagiar a sus seguidores de la fortaleza que le acompaña. "Tú puedes con todo lo que quieras en esta vida. Permítete llorar, seca tus lágrimas, coge ese dolor que sientes dentro y utilízalo para impulsarte en un nuevo día", dice la carta que ella se ha escrito a sí misma. Un grito con el que deja claro que no se rendirá y que, a pesar de todo, seguirá sacando fuerza de sus entrañas. Semanas después de que se descubriese semen del futbolista en el baño de la discoteca en la que presuntamente se produjo la agresión sexual, ha salido a la luz la excusa que le dio Dani Alves a su mujer. Al parecer, hasta en dos llamadas telefónicas desde la prisión en la que permanece le aseguró que estaba borracho y que no recordaba absolutamente nada.

Una excusa que no ha convencido a la esposa de Dani Alves

Dani Alves ha pedido perdón a su esposa en varias ocasiones, diciéndole que está muy afectado y que apenas tiene recuerdos de aquella noche, fatídico día tras el que fue denunciado. Al brasileño le ha dado un giro radical su vida y, aunque ahora cuenta con un equipo legal con el que se siente completamente respaldado, lo cierto es que su situación actual es complicada. La Fiscalía ha insistido este jueves en que quiere mantener en prisión a Alves, ya que, según creen, "su elevado patrimonio" podría favorecer a la fuga. A la espera de saber qué sucederá, su entorno confía en que abandone la cárcel y obtenga la libertad provisional, una gran incógnita debido a las pruebas que existen y que podrían incriminarle.

La canaria ha acudido a prisión para ver a su marido e instantes previos fue grabada por las cámaras. Acudió acompañada y, aunque demostró estar pasándolo fatal, dejó claro cuál era su intención ahora. Con total seguridad, insistió en que "no iba a dejar solo en el peor momento de su vida" y permaneció 50 minutos en su interior, conversaciones de las que ahora se han descubierto algunos detalles. Ella, por su parte, ha preferido apostar por la discreción y no hacer demasiado ruido sobre el terrible momento al que está haciendo frente. A la muerte de su madre y la detención de su marido se sumaba estos días el fallecimiento de una de sus mascotas, otro duro golpe del que intenta recuperarse.

La Audiencia de Barcelona ha celebrado este jueves una vista en la que se discutirá el futuro inmediato de Dani Alves. Su equipo legal ha planteado que su cliente puede entregar sus dos pasaportes (el brasileño y el español), llevar una pulsera telemática para que la policía sepa siempre dónde está y una orden de alejamiento sobre la víctima, entre otras medidas. Aunque su defensa asegura que su patrimonio y posibilidades económicas no son tan fuertes como para fugarse debido a las pérdidas sufridas en los últimos meses, la abogada de la víctima ha descubierto empresas en Brasil que pondrían en duda este alegato.