Todavía ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas han aclarado cuál es su verdadera relación. Ni siquiera cuando los rumores de boda se multiplicaban hace algunos días. No quieren pronunciarse, sin embargo, hay alguien de su círculo que sí lo ha hecho. Hablamos de la ex del cantante, Mercedes Villador, la cual ha cargado contra Paloma en sus redes sociales: «Insinúa que mi relación fueron dos años catastróficos como los de ella. Señora a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100 %». De este modo, se demuestra que el mal rollo que existe entre ellas, lejos de diluirse solo se multiplica por momentos. Cree que el matrimonio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas terminó tras la pandemia porque el torero dejó a su mujer por su carácter, palabras que quizás no caigan en saco roto.

La modelo y ahora exnovia de Luis Miguel ha dado incluso un consejo a Paloma Cuevas, a quien le dice que «deje de ser tan mustia». Sin bien no la nombra directamente, todos sus seguidores han sabido el nombre de la persona a la que va dirigido este mensaje tan polémico. Y es que no es la primera vez que la maniquí protagoniza un enfrentamiento con Paloma, a quien, según ella, se le ha caído la careta. Nos remontamos a hace solo unas semanas cuando se descubrió un mensaje que se atribuía a Paloma, ya que en él aparecía su imagen de perfil y su nombre oficial en Instagram. Lo llamativo no era solo su contenido, sino la persona que supuestamente habría escrito el mismo, pues en él hablaba de Ana Soria, Mercedes Villador e incluso desvelaba que Luis Miguel le había pedido matrimonio. Estaba escrito en tercera persona, no obstante, las pruebas que circulaban por la Red bastaron para que Mercedes se dirigiera a la ex de Ponce: «Aunque borres tus comentarios, ya hay vídeos y fotos, ¿qué te vas a inventar ahora?».

A pesar de que Paloma Cuevas aseguró que le habían suplantado la identidad, Mercedes no terminó de dar credibilidad a su argumento. Así lo demuestra su storie de Instagram: «Cuenta verificada. Puedo atacar y burlarme en tercera persona, después borró asustada y después digo que me suplantaron y ya. Cuénteme otro chiste porque con este ya me duele la barriga de tanto reírme». Paloma, por el momento, no le ha respondido en redes sociales y todo apunta a que no entrará en ninguna polémica a diferencia de Mercedes Villador.

En México se da por hecho que Paloma Cuevas y Luis Miguel pasarán por el altar, tanto es así que insisten en que la diseñadora ya tiene consigo el anillo de pedida. Fue precisamente este mensaje que presuntamente habría escrito Paloma Cuevas el que dio este bombazo, pero ¿habrá o no enlace? La respuesta a esta pregunta todavía no tiene respuesta.