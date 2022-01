Antonio Pardo, ex pareja de Gema López, ha recibido el año con la mejor de las noticias. Y es que después de algunas complicaciones, este puede sacar de nuevo a la venta su piso de Madrid. La vivienda se encuentra en Carabanchel y el precio al que lo ha puesto a la venta es de 140.000 euros. Hace dos meses desapareció el anuncio pero ahora puede volver a ponerlo en una inmobiliaria a la espera de encontrar una persona interesada en ser el nuevo dueño de su piso. Algo que se le complicó en un primer intento.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando Antonio Pardo decidió poner a la venta este piso, en el que había vivido durante años: «Precioso apartamento en Márques de Vadillo. Fue mi estudio durante años. Interesados, escribir por privado», describía en el anuncio que hizo público para anunciar la venta.

A pesar de que había puesto toda su energía en conseguir un vendedor cuanto antes, Antonio Pardo tuvo que retirar el anuncio de la venta. El piso pasó a otra inmobiliaria, pero se supo que la vivienda aún tenía inquilinos y que a pesar de que estaba a la venta, nadie podía entrar a vivir. Y es que se encontraban viviendo allí dos estudiantes y hasta que no acabaran el máster que estaban cursando no se irían. Así, hasta que no se quedase libre la casa no podía colgarle el cartel de ‘se vende’, algo que le hacía pensar en el mes de enero como el momento clave.

Antonio Pardo ya puede poner a la venta su piso de Madrid otra vez

Ya para el mes de enero se quedaba libre el piso, por lo que Antonio Pardo ha podido poner de nuevo a la venta el piso. En caso de que haya comprador, el inquilino podría entrar ya de manera directa, ya que no hay ya inconvenientes para que no se produzca la operación. Hay que destacar también que en medio de todas las decisiones de poner y quitar el anuncio de la venta, el piso bajó de precio de 144.000 a 140.000 euros.

El ex de Gema López hizo público el anuncio de esta casa

El propio Antonio Pardo revelaba el pasado mes de septiembre a través de su Instagram la venta de esta propiedad, que encontramos anunciada en el portal de Idealista. Tal y como citaban desde el anuncio se trata de un «magnífico piso en zona de Carabanchel». La vivienda tiene 61 metros cuadrados, que se distribuyen de la siguiente manera: «Amplio dormitorio principal con tres ventanas hechas a medida y un armario empotrado, un baño con plato de ducha, cocina totalmente amueblada y equipada, salón comedor independiente con un mueble mural hecho a medida y además cuenta con acceso a una terraza o doble balcón».

Además, también señalan cada una de las calidades que esta propiedad de Antonio Pardo ofrece a su próximo comprador: «Entre sus calidades podemos destacar: piso exterior y muy luminoso, la calefacción es por gas natural, ventanas de climalit, puerta blindada de acceso a la vivienda, pintura de las paredes lisas, suelos de gres». Por último, también hacían referencia a la zona donde se encuentra el inmueble y la definen como de «inmejorable ubicación, rodeada de todo tipo de servicios esenciales y muy próxima a una estación de metro».